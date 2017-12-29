Rahmiye Karaboğa
İzmit Tepeköy Mahallesi 17 Ağustos Bulvarı adresinde ikamet eden mobilya imalatçısı merhum Hazım Karaboğa'nın eşi Rahmiye Karaboğa (66) solunum yetmezliği nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 3 çocuk annesi olan Rahmiye Karaboğa’nın cenazesi Tepeköy Toki Merkez Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz