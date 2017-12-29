İzmit Tepeköy Mahallesi 17 Ağustos Bulvarı adresinde ikamet eden mobilya imalatçısı merhum Hazım Karaboğa'nın eşi Rahmiye Karaboğa (66) solunum yetmezliği nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 3 çocuk annesi olan Rahmiye Karaboğa’nın cenazesi Tepeköy Toki Merkez Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verildi.