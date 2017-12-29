Hacı Osman Yıldız
Derince Yenikent Mahallesi Belde Sokak adresinde ikamet eden Bağkur emeklisi Osman Yıldız yaşlılığa bağlı nedenlerden dolayı (95) vefat etti. Evli ve 5 çocuk babası olan Hacı Osman Yıldız’ın cenazesi Nevşehir Hacıbektaş Avuç köyü mezarlığında defnedildi.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz