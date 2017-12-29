Derince Yenikent Mahallesi Belde Sokak adresinde ikamet eden Bağkur emeklisi Osman Yıldız yaşlılığa bağlı nedenlerden dolayı (95) vefat etti. Evli ve 5 çocuk babası olan Hacı Osman Yıldız’ın cenazesi Nevşehir Hacıbektaş Avuç köyü mezarlığında defnedildi.