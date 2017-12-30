Fatma Yis
İzmit Dağköy Mahallesi Dağköy Merkez mevkii Küme evleri adresinde ikamet eden işçi emeklisi Talip Yis’in eşi Fatma Yis (58) karaciğer kanseri nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 4 çocuk annesi olan Fatma Yis’in cenazesi Başaran Camiinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Dağköy mezarlığında toprağa verildi.
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