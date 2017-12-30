İzmit Yenişehir Mahallesi Ulubatlı Sokak adresinde ikamet eden işçi emeklisi Niyazi Mengül (79) kalp yetmezliği nedeniyle vefat etti. Evli ve 3 çocuk babası olan Niyazi Mengül’ün cenazesi Rahmet Camiinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verildi.