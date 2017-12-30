Sadiye Takak
İzmit Cedit Mahallesi Hızır Sokak adresinde ikamet eden emekli esnaf merhum Hasan Takak’ın eşi Sadiye Takak (92) yaşlılık nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 3 çocuk annesi olan Sadiye Takak’ın cenazesi Hayırsevenler Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Şabanlar Köy Mezarlığında toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz