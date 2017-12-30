İzmit Cedit Mahallesi Hızır Sokak adresinde ikamet eden emekli esnaf merhum Hasan Takak’ın eşi Sadiye Takak (92) yaşlılık nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 3 çocuk annesi olan Sadiye Takak’ın cenazesi Hayırsevenler Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Şabanlar Köy Mezarlığında toprağa verildi.