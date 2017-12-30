İzmit Bekirdere Mahallesi Harman Sokak adresinde ikamet eden İzmit Belediyesinden emekli Reşat Karaca (90) yaşlılık nedeniyle vefat etti. Evli ve 4 çocuk babası olan Reşat Karaca’nın cenazesi Başaran Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Seymenli Köy Mezarlığında toprağa verildi.