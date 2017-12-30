Gölcük ilçesinde ikamet eden ve serbest meslekle uğraşan Göker Türken (42) geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti. Evli ve 2 çocuk babası olan Göker Türken’in cenazesi İhsaniye Merkez Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından defnedilmek üzere memleketi Kütahya’ya gönderildi.