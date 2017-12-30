Göker Türken
Gölcük ilçesinde ikamet eden ve serbest meslekle uğraşan Göker Türken (42) geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti. Evli ve 2 çocuk babası olan Göker Türken’in cenazesi İhsaniye Merkez Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından defnedilmek üzere memleketi Kütahya’ya gönderildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz