Mitat Şimşek
İzmit Yenişehir Mahallesi Mintaş Sokak adresinde ikamet eden SSK emeklisi Mitat Şimşek (73) geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti. Evli ve 4 çocuk babası olan Mitat Şimşek’in cenazesi Hasanağa Camiinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Hasanağa Mezarlığında toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz