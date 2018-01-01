İzmit Yenişehir Mahallesi Mintaş Sokak adresinde ikamet eden SSK emeklisi Mitat Şimşek (73) geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti. Evli ve 4 çocuk babası olan Mitat Şimşek’in cenazesi Hasanağa Camiinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Hasanağa Mezarlığında toprağa verildi.