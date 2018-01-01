Mustafa Aydemir
İzmit Şirintepe Mahallesi Bora Sokak adresinde ikamet eden İzmit Belediyesi’nden emekli Mustafa Aydemir (81) böbrek yetmezliği nedeniyle vefat etti. Evli ve 4 çocuk babası olan Mustafa Aydemir’in cenazesi Bulvar Yeşil Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz