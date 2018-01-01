İzmit Şirintepe Mahallesi Bora Sokak adresinde ikamet eden İzmit Belediyesi’nden emekli Mustafa Aydemir (81) böbrek yetmezliği nedeniyle vefat etti. Evli ve 4 çocuk babası olan Mustafa Aydemir’in cenazesi Bulvar Yeşil Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verildi.