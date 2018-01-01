İzmit Serdar Mahallesi İnce Sokak adresinde ikamet eden merhum işçi emeklisi Abdullah Yılmaz’ın eşi Müzeyyen Yılmaz (89) yaşlılık nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 5 çocuk annesi olan Müzeyyen Yılmaz’ın cenazesi Yenidoğan Köprübaşı Camiinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Bağçeşme Mezarlığında toprağa verildi.