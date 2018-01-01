Yaşariye Özkanlı
İzmit Kuruçeşme Şirintepe Mahallesi Şirin Sokak adresinde ikamet eden emekli memur Şevket Özkanlı’nın eşi Yaşariye Özkanlı (54) geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti. Ev hanımı ve 2 çocuk annesi olan Yaşariye Özkanlı’nın cenazesi Fevziye Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Bağçeşme Mezarlığında toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz