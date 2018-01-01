İzmit Kuruçeşme Şirintepe Mahallesi Şirin Sokak adresinde ikamet eden emekli memur Şevket Özkanlı’nın eşi Yaşariye Özkanlı (54) geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti. Ev hanımı ve 2 çocuk annesi olan Yaşariye Özkanlı’nın cenazesi Fevziye Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Bağçeşme Mezarlığında toprağa verildi.