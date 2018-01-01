İzmit Hacıhızır Mahallesi Cemal Turgay Sokak adresinde ikamet eden merhum esnaf Şerif Güngör’ün eşi Münevver Güngör (83) yaşlılık nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 4 çocuk annesi olan Münevver Güngör’ün cenazesi Fevziye Camiinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verildi.