Derince Yavuz Sultan Mahallesi Şehit Hakan Işık Sokak adresinde ikamet eden emekli sağlıkçı merhum Hüseyin Cahit Ünlüdağ’ın eşi Fethiye Ünlüdağ (85) yaşlılık nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 2 çocuk annesi olan Fethiye Ünlüdağ’ın cenazesi 60 Evler Merkez Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Şehitlik Mezarlığında toprağa verildi.