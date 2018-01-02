İzmit Bekirdere Mahallesi Sabır Sokak adresinde ikamet eden inşaat ustası Hidayet Sever’in eşi Rüveyde Sever (84) yaşlılık nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 2 çocuk annesi olan Rüveyde Sever’in cenazesi Nebi Hoca Köy Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi.