Rüveyde Sever
İzmit Bekirdere Mahallesi Sabır Sokak adresinde ikamet eden inşaat ustası Hidayet Sever’in eşi Rüveyde Sever (84) yaşlılık nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 2 çocuk annesi olan Rüveyde Sever’in cenazesi Nebi Hoca Köy Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz