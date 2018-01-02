Kartepe Ataevler Mahallesi Kemal Paşa Caddesi adresinde ikamet eden Sanayiden emekli otomobil döşemecisi Osman Dönmez’in eşi Safiye Dönmez (57) kolon kanseri nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 2 çocuk annesi olan Safiye Dönmez’in cenazesi Vezirçiftliği Ulu Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kullar Merkez Mezarlığında toprağa verildi.