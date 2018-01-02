Derince Çınarlı Mahallesi 9. Sokak adresinde ikamet eden fabrika işçisi İrfan Avcı’nın eşi Şerif Avcı (51) kalp yetmezliği nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 2 çocuk annesi olan Şerif Avcı’nın cenazesi Körfez Cuma Köy Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi.