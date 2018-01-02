İzmit Bağlıca Mahallesi Roçkan Mevkii Küme Evleri adresinde ikamet eden çiftçi Mehmet Yılman’ın eşi Selamin Yılman (79) geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti. Ev hanımı ve 4 çocuk annesi olan Selamin Yılman’ın cenazesi Bağlıca Köy Camiinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi.