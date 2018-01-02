İsmet Çetin
İzmit Çukurbağ Mahallesi Tevfik Fikret Caddesi adresinde ikamet eden SEKA emeklisi İsmet Çetin (79) geçirdiği kalp krizi nedeniyle vefat etti. Evli ve 3 çocuk babası olan İsmet Çetin’in cenazesi Ankara Karşıyaka Mezarlığında toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz