İzmit Çukurbağ Mahallesi Tevfik Fikret Caddesi adresinde ikamet eden SEKA emeklisi İsmet Çetin (79) geçirdiği kalp krizi nedeniyle vefat etti. Evli ve 3 çocuk babası olan İsmet Çetin’in cenazesi Ankara Karşıyaka Mezarlığında toprağa verildi.