Hayriye Öğüt
Darıca Abdi İpekçi Mahallesi 1530. Sokak adresinde ikamet eden Safranbolu Belediyesi Su İşlerinden emekli merhum Ali Öğüt’ün eşi Hayriye Öğüt (88) yaşlılık nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 1 çocuk annesi olan Hayriye Öğüt’ün cenazesi Bahçelievler Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Balçık Köy Mezarlığında toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz