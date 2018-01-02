Darıca Abdi İpekçi Mahallesi 1530. Sokak adresinde ikamet eden Safranbolu Belediyesi Su İşlerinden emekli merhum Ali Öğüt’ün eşi Hayriye Öğüt (88) yaşlılık nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 1 çocuk annesi olan Hayriye Öğüt’ün cenazesi Bahçelievler Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Balçık Köy Mezarlığında toprağa verildi.