İzmit Serdar Mahallesi Radar Caddesi adresinde ikamet eden mermer fabrikasından emekli Dursun Öztürk (76) böbrek yetmezliği nedeniyle vefat etti. Evli ve 5 çocuk babası olan Dursun Öztürk’ün cenazesi Seyit Battal Gazi Camiinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verildi.