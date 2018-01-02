Gölcük Merkez Mahallesi Fatih Caddesi adresinde ikamet eden hayat kimyadan emekli Ahmet Cengiz Ormanoğlu (73) akciğer kanseri nedeniyle vefat etti. Evli ve 2 çocuk babası olan Ahmet Cengiz’in cenazesi Gölcük Merkez Camiinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından 17 Ağustos Mezarlığında toprağa verildi.