Ahmet Cengiz Ormanoğlu
Gölcük Merkez Mahallesi Fatih Caddesi adresinde ikamet eden hayat kimyadan emekli Ahmet Cengiz Ormanoğlu (73) akciğer kanseri nedeniyle vefat etti. Evli ve 2 çocuk babası olan Ahmet Cengiz’in cenazesi Gölcük Merkez Camiinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından 17 Ağustos Mezarlığında toprağa verildi.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz