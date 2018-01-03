Derince Dumlupınar Mahallesi Ural Sokak NASAŞ’tan emekli Fail Durak (63) akciğer kanseri nedeniyle vefat etti. Evli ve 3 çocuk babası olan Fail Durak’ın cenazesi Arıklar Köy Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Seyitaliler Mezarlığında toprağa verildi.