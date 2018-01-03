İzmit 28 Haziran Mahallesi Doruklar Sokak adresinde ikamet eden emekli esnaf Rıdvan Karayel (81) kalp yetmezliği nedeniyle vefat etti. Evli ve 5 çocuk babası olan Rıdvan Karayel’in cenazesi Zincirlikuyu Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlıkta toprağa verildi.