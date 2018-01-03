Derince Yenikent Mahallesi Kılıçdoğan Sokak adresinde ikamet eden NASAŞ fabrikasından emekli Naci Yegen’in eşi Sülbiye Yegen (61) bağırsak rahatsızlığı nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 1 çocuk annesi olan Sülbiye Yegen’in cenazesi Sakarya Kemaliye Köyünde toprağa verildi.