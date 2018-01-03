Sülbiye Yegen
Derince Yenikent Mahallesi Kılıçdoğan Sokak adresinde ikamet eden NASAŞ fabrikasından emekli Naci Yegen’in eşi Sülbiye Yegen (61) bağırsak rahatsızlığı nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 1 çocuk annesi olan Sülbiye Yegen’in cenazesi Sakarya Kemaliye Köyünde toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz