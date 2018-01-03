İzmit Kozluk Mahallesi İstanbul Kara Yolu Caddesi adresinde ikamet eden malulen emekli Şahin Seval (53) kanser nedeniyle vefat etti. Evli ve 1 çocuk babası olan Şahin Seval’in cenazesi Karamürsel Merkez Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Yeni Mezarlıkta toprağa verildi.