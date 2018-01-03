Şahin Seval
İzmit Kozluk Mahallesi İstanbul Kara Yolu Caddesi adresinde ikamet eden malulen emekli Şahin Seval (53) kanser nedeniyle vefat etti. Evli ve 1 çocuk babası olan Şahin Seval’in cenazesi Karamürsel Merkez Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Yeni Mezarlıkta toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz