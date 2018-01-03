Rahime Arslan
Kartepe Derbent Mahallesi Semt Sokak adresinde ikamet eden inşaat ustası merhum Emin Arslan’ın eşi Rahime Arslan (89) yaşlılık nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 4 çocuk annesi olan Rahime Arslan’ın cenazesi Ankara Karşıyaka mezarlığında toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz