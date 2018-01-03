Kartepe Derbent Mahallesi Semt Sokak adresinde ikamet eden inşaat ustası merhum Emin Arslan’ın eşi Rahime Arslan (89) yaşlılık nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 4 çocuk annesi olan Rahime Arslan’ın cenazesi Ankara Karşıyaka mezarlığında toprağa verildi.