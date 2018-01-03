İzmit Kadıköy Mahallesi Çimen Sokak adresinde ikamet eden Almanya’dan emekli Hayrettin Varol (60) aort damarının patlaması nedeniyle vefat etti. Evli ve 2 çocuk babası olan Hayrettin Varol’un cenazesi Fethiye Köy Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi.