Hadice İspiroğlu
Derince’de ikamet eden inşaat ustası Abdurrahman İspiroğlu’nun eşi Hadice İspiroğlu (85) yaşlılık nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 6 çocuk annesi olan Hadice İspiroğlu’nun cenazesi Perşembe günü Trabzon Sürmene ilçesi Beşköy Beldesinde toprağa verilecek.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz