Derince’de ikamet eden inşaat ustası Abdurrahman İspiroğlu’nun eşi Hadice İspiroğlu (85) yaşlılık nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 6 çocuk annesi olan Hadice İspiroğlu’nun cenazesi Perşembe günü Trabzon Sürmene ilçesi Beşköy Beldesinde toprağa verilecek.