Derince Yavuz Sultan Mahallesi Toydemir Sokak adresinde ikamet eden emekli doğalgaz ustası Erdal Menteş (62) beyin kanaması nedeniyle vefat etti. Evli ve 2 çocuk babası olan Erdal Menteş’in cenazesi 60 Evler Merkez Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Şehitlik mezarlığında toprağa verildi.