Almanya’da ikamet eden özel firmada çalışan Erbil Tekin’in eşi Özlem Tekin (40) kanser nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 2 çocuk annesi olan Özlem Tekin’in cenazesi Yenidoğan Yeşil Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verildi.