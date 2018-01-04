Kartepe Eşme Mahallesi Sahil Sokak adresinde ikamet eden çiftçi Mustafa Kocaağa (90) Alzheimer nedeniyle vefat etti. Evli ve 4 çocuk babası olan Mustafa Kocaağa’nın cenazesi Eşme Yeni Camiinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Eski Eşme Mezarlığında toprağa verildi.