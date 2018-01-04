Mustafa Kocaağa
Kartepe Eşme Mahallesi Sahil Sokak adresinde ikamet eden çiftçi Mustafa Kocaağa (90) Alzheimer nedeniyle vefat etti. Evli ve 4 çocuk babası olan Mustafa Kocaağa’nın cenazesi Eşme Yeni Camiinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Eski Eşme Mezarlığında toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz