Çayırova Çayırova Mahallesi 5213. Sokak adresinde ikamet eden çiftçi merhum Mehmet Pul’un eşi Hatice Pul (86) felç nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 1 çocuk annesi olan Hatice Pul’un cenazesi Giresun’da toprağa verilecek.