Hatice Pul Çayırova Çayırova Mahallesi 5213. Sokak adresinde ikamet eden çiftçi merhum Mehmet Pul’un eşi Hatice Pul (86) felç nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 1 çocuk annesi olan Hatice Pul’un cenazesi Giresun’da toprağa verilecek.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz