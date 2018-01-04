Hamide Ay
Gebze Osman Yılmaz Mahallesi Kadıoğlu Mahallesi adresinde ikamet eden emekli esnaf merhum Ali Ay’ın eşi Hamide Ay (82) kalp yetmezliği nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 6 çocuk annesi olan Hamide Ay’ın cenazesi bugün Mehmet Akif Ersoy Camiinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verilecek.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz