Gebze Osman Yılmaz Mahallesi Kadıoğlu Mahallesi adresinde ikamet eden emekli esnaf merhum Ali Ay’ın eşi Hamide Ay (82) kalp yetmezliği nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 6 çocuk annesi olan Hamide Ay’ın cenazesi bugün Mehmet Akif Ersoy Camiinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verilecek.