Derince Çenedağ Mahallesi Karakaş Sokak adresinde ikamet eden emekli esnaf merhum Fahrettin Uğurlu’nun eşi Gülşen Uğurlu (91) kalp yetmezliği nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 3 çocuk annesi olan Gülşen Uğurlu’nun cenazesi Cımbızlar Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Derince Merkez Mezarlığında toprağa verildi.