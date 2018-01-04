Gülşen Uğurlu
Derince Çenedağ Mahallesi Karakaş Sokak adresinde ikamet eden emekli esnaf merhum Fahrettin Uğurlu’nun eşi Gülşen Uğurlu (91) kalp yetmezliği nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 3 çocuk annesi olan Gülşen Uğurlu’nun cenazesi Cımbızlar Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Derince Merkez Mezarlığında toprağa verildi.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz