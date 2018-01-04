Gölcük Şirinköy Mahallesi 534. Sokak adresinde ikamet eden SEKA emeklisi Feridun Aslangöz(75) böbrek yetmezliği nedeniyle vefat etti. Evli ve 3 çocuk babası olan Feridun Aslangöz’ün cenazesi İhsaniye Merkez Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından İhsaniye Mezarlığında toprağa verildi.