Feridun Aslangöz
Gölcük Şirinköy Mahallesi 534. Sokak adresinde ikamet eden SEKA emeklisi Feridun Aslangöz(75) böbrek yetmezliği nedeniyle vefat etti. Evli ve 3 çocuk babası olan Feridun Aslangöz’ün cenazesi İhsaniye Merkez Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından İhsaniye Mezarlığında toprağa verildi.
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