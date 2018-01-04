Fatma Adıgüzel
Kartepe Köseköy Mahallesi Özcan Sokak adresinde ikamet eden çiftçi merhum Ali Osman Adıgüzel’in eşi Fatma Adıgüzel (94) yaşlılık nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 7 çocuk annesi olan Fatma Adıgüzel’in cenazesi Köseköy Merkez Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Köseköy Mezarlığında toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz