Kartepe Köseköy Mahallesi Özcan Sokak adresinde ikamet eden çiftçi merhum Ali Osman Adıgüzel’in eşi Fatma Adıgüzel (94) yaşlılık nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 7 çocuk annesi olan Fatma Adıgüzel’in cenazesi Köseköy Merkez Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Köseköy Mezarlığında toprağa verildi.