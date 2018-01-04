İzmit Cedit Mahallesi Yeşil Yaprak Sokak adresinde ikamet eden SEKA emeklisi Ali Osman Okumuş (71) yaşlılık nedeniyle vefat etti. Evli ve 4 çocuk babası olan Ali Osman Okumuş’un cenazesi Bahtiyar Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlıkta toprağa verildi.