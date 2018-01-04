Destegül Polat
Derince Fatih Sultan Mahallesi Şehit Halil İbrahim Arslan Sokak adresinde ikamet eden SSK’dan emekli merhum Hürişan Polat’ın eşi Destegül Polat (85) yaşlılık nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 6 çocuk annesi olan Destegül Polat’ın cenazesi Harmantarla Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Şehitlik Mezarlığında toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz