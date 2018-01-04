Derince Fatih Sultan Mahallesi Şehit Halil İbrahim Arslan Sokak adresinde ikamet eden SSK’dan emekli merhum Hürişan Polat’ın eşi Destegül Polat (85) yaşlılık nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 6 çocuk annesi olan Destegül Polat’ın cenazesi Harmantarla Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Şehitlik Mezarlığında toprağa verildi.