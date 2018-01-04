Gülnişan Karaçar
Derince Fatih Sultan Mahallesi Murat Sokak adresinde ikamet eden çiftçi merhum Aydın Karaçar’ın eşi Gülnişan Karaçar (92) mide kanseri nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 7 çouk annesi olan Gülnişan Kaçar’ın cenazesi Fatih Mahallesi Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Şehitlik Mezarlığında toprağa verildi.
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