Derince Fatih Sultan Mahallesi Murat Sokak adresinde ikamet eden çiftçi merhum Aydın Karaçar’ın eşi Gülnişan Karaçar (92) mide kanseri nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 7 çouk annesi olan Gülnişan Kaçar’ın cenazesi Fatih Mahallesi Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Şehitlik Mezarlığında toprağa verildi.