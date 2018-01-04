Başiskele Yeşilyurt Mahallesi Mehmet Akif Caddesi No.61 adresinde ikamet eden iş adamı Yakup Karhan’ın eşi Meryem Karhan (52) kanser nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 6 çocuk annesi olan Meryem Karhan’ın cenazesi Yeşilyurt Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Fatih Mezarlığında toprağa verildi.