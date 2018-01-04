Meryem Karhan
Başiskele Yeşilyurt Mahallesi Mehmet Akif Caddesi No.61 adresinde ikamet eden iş adamı Yakup Karhan’ın eşi Meryem Karhan (52) kanser nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 6 çocuk annesi olan Meryem Karhan’ın cenazesi Yeşilyurt Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Fatih Mezarlığında toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz