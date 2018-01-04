Körfez Güney Mahallesi Pınar Sokak adresinde ikamet eden fabrika işçisi Recep Batmaz(53) mide rahatsızlığı nedeniyle vefat etti. Evli ve 2 çocuk babası olan Recep Batmaz’ın cenazesi Tekkeköy Camiinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi.