Gölcük Şirinköy Mahallesi Celal Bayar Caddesi adresinde ikamet eden emekli astsubay merhum Ahmet Erdoğdu’nun eşi Yurdanur Erdoğdu (81) kalp yetmezliği nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 3 çocuk annesi olan Yurdanur Erdoğdu’nun cenazesi Kervansaray Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından İhsaniye Mezarlığında toprağa veridi.