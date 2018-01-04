Yurdanur Erdoğdu
Gölcük Şirinköy Mahallesi Celal Bayar Caddesi adresinde ikamet eden emekli astsubay merhum Ahmet Erdoğdu’nun eşi Yurdanur Erdoğdu (81) kalp yetmezliği nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 3 çocuk annesi olan Yurdanur Erdoğdu’nun cenazesi Kervansaray Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından İhsaniye Mezarlığında toprağa veridi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz