Zülfiye Dertli
Kartepe İbrikdere Mahallesi 7. Sokak adresinde ikamet eden inşaat ustası Ziya Dertli’nin eşi Zülfiye Dertli (79) koah nedeniyle vefat etti. Evli ve 5 çocuk annesi olan Zülfiye Dertli’nin cenazesi İbrikdere Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Uzuntarla Mezarlığında toprağa verildi.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz