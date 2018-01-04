Kartepe İbrikdere Mahallesi 7. Sokak adresinde ikamet eden inşaat ustası Ziya Dertli’nin eşi Zülfiye Dertli (79) koah nedeniyle vefat etti. Evli ve 5 çocuk annesi olan Zülfiye Dertli’nin cenazesi İbrikdere Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Uzuntarla Mezarlığında toprağa verildi.