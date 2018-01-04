Kartepe Emekevler Mahallesi Fesleğen Sokak adresinde ikamet eden, matbaacı Hüseyin Ekici ile birlikte 4 çocuk annesi olan Şaziye Kaya Ekici (74) yaşlılık nedeniyle vefat etti. Kaya’nın cenazesi Amasya Suluova ilçesinde toprağa verilecek.