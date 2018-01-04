Şaziye Kaya
Kartepe Emekevler Mahallesi Fesleğen Sokak adresinde ikamet eden, matbaacı Hüseyin Ekici ile birlikte 4 çocuk annesi olan Şaziye Kaya Ekici (74) yaşlılık nedeniyle vefat etti. Kaya’nın cenazesi Amasya Suluova ilçesinde toprağa verilecek.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz