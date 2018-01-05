İzmit Serdar Mahallesi Bilgin Sokak adresinde ikamet eden bir AVM’de temizlik personeli olarak çalışan Ahmet Barlasçeki (36) geçirdiği kalp krizi nedeniyle vefat etti. Evli ve 3 çocuk babası olan Ahmet Barlasçeki’nin cenazesi Yenidoğan Yeşil Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Bağçeşme Mezarlığında toprağa verildi.