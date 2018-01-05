İzmit Yenidoğan Mahallesi İstanbul Kara Yolu Caddesi adresinde ikamet eden SSK’ dan emekli Yaşar Türk (71) koah hastalığı nedeniyle vefat etti. Evli ve 4 çocuk babası olan Yaşar Türk’ün cenazesi Yenidoğan Yeşil Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Bağçeşme Mezarlığında toprağa verildi.