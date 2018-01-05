Kartepe Emekevler Mahallesi Gülnaz Sokak adresinde ikamet eden Petrol Ofisinden emekli AKP ilçe kurucularından Hüseyin Dursun (74) kanser nedeniyle vefat etti. Evli ve 3 çocuk babası olan Hüseyin Dursun’un cenazesi Emekevler Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Bilecik Merkez Necmiye Köyünde toprağa verildi.