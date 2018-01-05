Hüseyin Dursun
Kartepe Emekevler Mahallesi Gülnaz Sokak adresinde ikamet eden Petrol Ofisinden emekli AKP ilçe kurucularından Hüseyin Dursun (74) kanser nedeniyle vefat etti. Evli ve 3 çocuk babası olan Hüseyin Dursun’un cenazesi Emekevler Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Bilecik Merkez Necmiye Köyünde toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz