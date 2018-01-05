Darıca Sırasöğütler Mahallesi 1662. Sokak adresinde ikamet eden Devlet Demir Yollarında işçi olarak çalışan merhum İbrahim Balkay’ın eşi Fatma Balkay (79) kalp rahatsızlığı nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 8 çocuk annesi olan Fatma Balkay’ın cenazesi Yeşil İrfaniye Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Nene Hatun Mezarlığında toprağa verildi.