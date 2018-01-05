Fatma Balkay
Darıca Sırasöğütler Mahallesi 1662. Sokak adresinde ikamet eden Devlet Demir Yollarında işçi olarak çalışan merhum İbrahim Balkay’ın eşi Fatma Balkay (79) kalp rahatsızlığı nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 8 çocuk annesi olan Fatma Balkay’ın cenazesi Yeşil İrfaniye Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Nene Hatun Mezarlığında toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz