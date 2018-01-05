İzmit Şirintepe Mahallesi Ay Sokak adresinde ikamet eden emekli esnaf Alican Karataş (52) kanser nedeniyle vefat etti. Evli ve 2 çocuk babası olan Alican Karataş’ın cenazesi Esentepe Cemevinden alınarak Kuruçeşme Mezarlığında toprağa verildi.