İzmit Kulfallı Mahallesi Paşalar Sokak adresinde ikamet eden SSK emeklisi merhum Hüseyin Oran’ın eşi Zehra Oran (93) yaşlılık nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 3 çocuk annesi olan Zehra Orhan’ın cenazesi Kulfallı Köy Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi.