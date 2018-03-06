Zehra Oran
İzmit Kulfallı Mahallesi Paşalar Sokak adresinde ikamet eden SSK emeklisi merhum Hüseyin Oran’ın eşi Zehra Oran (93) yaşlılık nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 3 çocuk annesi olan Zehra Orhan’ın cenazesi Kulfallı Köy Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz